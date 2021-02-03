البابا فرنسيس يطلق اليوم العالمي لكبار السن









قال قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الكنيسة احتفلت في الثاني من فبراير بعيد تقدمه يسوع إلى الهيكل عندما واذ استنار سمعان وحنّة من الروح القدس تعرّفا على المسيح في يسوع. واليوم أيضًا يولّد الروح القدس في المسنين أفكار وكلمات حكمة.وتابع البابا فرنسيس قائلًا: "هم يذكروننا أنّ الشيخوخة هي عطيّة وأن الأجداد هم حلقة الوصل بين الأجيال، لكي ينقلوا للشباب خبرة الحياة والإيمان، لذلك قرّرت إنشاء اليوم العالمي للأجداد والمسنّين والذي ستحتفل به الكنيسة كافة كل عام في الأحد الرابع من شهر يوليو".