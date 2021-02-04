أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4-2-2021
الخميس 04/فبراير/2021 - 04:56 ص
هبه محمدطباعة
تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت "جوجل" من قبل المصريين والمستثمرين، عن أسعار مواد البناء، والتي شهدت في الفترة الأخيرة حالة من الاستقرار في الأسواق، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، ولذلك يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 4-2-2021.
1 - حديد عز: حيث بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
2 - حديد بشاي: حيث بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
3 - حديد العتال: حيث بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
4 - سعر حديد المصريين: وسجل سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13550 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
5 - سعر حديد الجارحي اليوم: وشهد سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
6 - سعر حديد السويس للصلب: وشهد سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13550 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
7 - سعر حديد مصر: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13300 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
8 - سعر حديد الداخلية: وشهد سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13700 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
9 - سعر حديد العشري: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
10 - سعر حديد الجيوشي: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13300 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
1 - سعر أسمنت المسلح: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 780 جنيهًا للطن.
2 - سعر أسمنت النصر: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 780 جنيهًا للطن.
3 - سعر أسمنت النهضة: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 725 جنيهًا للطن.
4 - سعر أسمنت الممتاز: والذي بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 800 جنيه للطن.
5 - سعر أسمنت العسكري: والذي بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 745 جنيهًا للطن.
6 - سعر أسمنت حلوان: والذي بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 765 جنيهًا للطن.
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أسعار الحديد اليوم الخميس 4-2-2021 في الأسواق
1 - حديد عز: حيث بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
2 - حديد بشاي: حيث بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
3 - حديد العتال: حيث بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
4 - سعر حديد المصريين: وسجل سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13550 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
5 - سعر حديد الجارحي اليوم: وشهد سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
6 - سعر حديد السويس للصلب: وشهد سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13550 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
7 - سعر حديد مصر: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13300 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
8 - سعر حديد الداخلية: وشهد سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13700 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
9 - سعر حديد العشري: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13450 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
10 - سعر حديد الجيوشي: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 13300 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.
أسعار الأسمنت اليوم الخميس 4-2-2021 في الأسواق
1 - سعر أسمنت المسلح: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 780 جنيهًا للطن.
2 - سعر أسمنت النصر: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 780 جنيهًا للطن.
3 - سعر أسمنت النهضة: وبلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 725 جنيهًا للطن.
4 - سعر أسمنت الممتاز: والذي بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 800 جنيه للطن.
5 - سعر أسمنت العسكري: والذي بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 745 جنيهًا للطن.
6 - سعر أسمنت حلوان: والذي بلغ سعره في الأسواق حوالي ما يقرب نحو 765 جنيهًا للطن.
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