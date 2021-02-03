براتب 4 آلاف جنيه.. القوى العاملة تطلب فنيين لإحدى الشركات بالوادي الجديد

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الاستثمار الزراعي بالوادي الجديد، وبراتب يصل إلى 4000 جنيه، وذلك للشباب من 20 إلى 40 سنة.وتتضمن الوظائف المتاحة، فني ميكانيكا معدات زراعية، وذلك براتب 4000 جنيه، وفني لحام كهرباء، فني تركيبات محاور ري، وسائق معدات زراعية، وذلك براتب 3500 جنيه، وفني تشغيل محاور ري، براتب 3000 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0927820417، والتواصل مع المدير المسئول عمرو محمود، أو التوجه لمقر الشركة في شرق العوينات، الداخلة، الوادي الجديد.