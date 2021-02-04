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الخميس 04 فبراير 2021 الموافق 22 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهم أحمد ونهى.. أبرز ثنائيات اليويتوب

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:53 ص
أحمد ونهى
أحمد ونهى
جميلة على
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اليوتيوب أصبح مهنة يحترفها البعض، وقد يكون الحظ فى صالحهم وقد يتعثر حظهم ويكونوا ضحايا لتلك التكنولوجيا الحديثة.

الثنائيات ظهرت فى اليوتيوب وتمكنت من احتلال مكانة لا بأس بها وأصبح "اليوتيوبر" مهنة يتهافت عليها الكثيرين ولا مانع ان يكون المحتوى خادش للحياء أو عبارة عن ترويج إباحيات.

الدستور تلقى الضوء على أشهر تلك الثنائيات

أحمد ونهى
حاول الثنائى، احمد ونهى، أبناء حوش عيسى تقليد الثانئى أحمد وزينب فى محاولة للشهرة وجنى الأرباح، خاصة أن الحديث عن المكاسب الخرافية التي يحصل عليها أصحاب تلك القنوات على اليوتيوب.

وقام هؤلاء الثنائي ببث فيديو جنسي فى محاولة للانتشار وجنى الأرباح ولكن لم يتخيلا أن يكون هذا الفيديو هو طريق للسجن حيث ألقي القبض عليهما للتحقيق معهما.

لم يقتصر الأمر على خدش الحياء والأعمال المنافية للآداب فقد بل أظهرت الفيديوهات استغلالهما لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه وفقا لما رصدته تحقيقات أجهزة الأمن بالبحيرة.

أحمد وزينب
انتشر الثنائي أحمد وزينب بسرعة البرق منذ أن بدأ الظهور على اليوتيوب منذ ثلاث أعوام تقريبا، وأعلن زواجهما من خلال فيديو تم بثه على اليوتيوب وكذلك تفاصيل تلك الزيجة وخطواتها والفرح كل ذلك تم توثيقه بالفيديو وبثه على اليوتيوب من اجل جنى الأرباح.

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل أيضا حينما حملت زينب قاما الثنائي ببث الفيديو وكذلك بعد الولادة مباشرة ظهرت زينب وهى على السرير الخاص بعملية الولادة ومعها طفلتها فى استغلال واضح للطفلة.

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل استغلوا الطفلة من خلال بث فيديو قامت خلاله امها بترويعها وقد أدى ذلك إلى تحريك الرأي العام ضد هذا الثنائي الذى لم يترك تفصيله فى حياته الشخصية إلا وقاموا بعرضها على اليوتيوب من اجل جنى الأموال.

اليوتيوبر ماما سناء ونجلها
اشتهرت اليوتيوبر ماما سناء وقد قام نجلها ببث العديد من الفيديوهات الطريفة التى جمعت بينه وبين والدته وحصدت على نسب مشاهدة عالية ولكن كانت لها نهاية حزينة للإثنين حيث فقد الأبن امه بعدما اشيع أنه السبب وراء إصابتها بفيروس كورونا حيث قام الأبن بتصوير أمه وهى تؤدى تمارين رياضية داخل احدى الصالات الرياضية ما تسبب فى إصابتها بالفيروس اللعين.

واتهم الأبن بكونه قام باستغلال والدته من اجل المال ولم يحافظ على صحتها حتى مع انتشار الفيروس.

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