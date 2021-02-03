«الزراعة» تبحث التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية (صور)

التقت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، والمهندس محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية بمقر المعمل، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الجهتين في مختلف الأنشطة والتي يقدمها المعمل.وحضر الاجتماع الدكتور طاهر سعيد مدير التسويق بالمعمل، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب بالمعمل، وصفاء حسين إدارة التسويق.وأشاد المدير التنفيذي بالخدمات التي يقدمها المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.وأشارت الدكتورة هند في تصريحات صحفية إلى أهمية دور الغرفة في تنمية هذا القطاع وما يقدمة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات من خدمات، وقد قامت مدير المعمل والمدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية بتفقد أقسام المعمل المختلفة وقد تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون في الأيام القادمة.