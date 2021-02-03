رئيس كينيا يتسلم رسالة من البرهان بشأن سد النهضة

استقبل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، اليوم الأربعاء، بمنتجع ساقانا بالقرب من العاصمة نيروبي، محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث سلمه رسالة خطية من رئيس المجلس الفريق الركن عبدالفتاح البرهان تتصل بتطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة.وقدم التعايشي خلال اللقاء شرحا لموقف الحكومة من قضية سد النهضة وتطورات الأوضاع على الحدود الشرقية، مؤكدا رغبة السودان في معالجة جميع المشاكل عن طريق الحوار والتفاوض البناء داخل البيت الأفريقي استنادا لمبدأ ايجاد الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.وتطرق اللقاء لسير الفترة الانتقالية في السودان والتحديات التي تواجهها، لاسيما في الجانب الاقتصادي، فضلا عن سير تنفيذ اتفاقية السلام التي أفضت إلى مشاركة حركات الكفاح المسلح في الحكومة المقبلة والتي سيعلن عنها قريبا.من جانبه أعرب الرئيس الكيني عن تقديره لزيارة الوفد واستعداد بلاده للعمل مع السودان في الاطار الثنائي والإقليمي للمساعدة في معالجة المشاكل الأفريقية بواسطة الأفارقة أنفسهم.وأكد كينياتا أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة بواسطة القادة الأفارقة لبحث القضايا الحيوية التي تهم القارة وإيجاد الحلول الناجعة لها.