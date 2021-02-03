مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس احتفال عيد المكرسين (صور)

ترأس المطران كلاويو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي بمناسبة الاحتفال بعيد المكرسين والمكرسات، وذلك بكنيسة العائلة المقدسة بالفجالة، كما نشط صلاة القداس فريق الكورال السوداني المقيمين بمصر.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه جاء ذلك بحضور المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، ولفيف من الآباء الكهنة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شارك بالحضور أيضا رؤساء الراهبانيات الرجالية والنسائية، وكذلك لفيف من الرهبان والراهبات.