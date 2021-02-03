سياسى لبنانى: مصر تمتلك القدرة على تدوير الزوايا بأزمة بيروت

أكد الباحث السياسى اللبنانى على يحيي، أن مصر، تمتلك قدرة جيدة على لعب دور الباورمتر، وتدوير الزوايا، كما أن تكون صلة وصل داخلية وخارجية في الأزمة التي تمر بها لبنان.جاء ذلك تعليقا على زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى للقاهرة اليوم ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف يحيي لـ"الدستور"، أن القاهرة تحاول الدخول على خط إنعاش الولادة الحكومية المتعثرة، استكمالا للتنسيق الفرنسي المصري في أكثر من ملف، وبالتوازي مع عودة الحرارة للمبادرة الفرنسية بخصوص لبنان، وبعد الاتصال المطول بين الرئيسين بايدن وماكرون، والذي حضر فيه الملف اللبناني.وتابع: "عقب يوم من زيارة السفير المصري في بيروت للرئيس اللبناني، والتي تناولت ملفات، منها أيضا طلب دعم لبنان التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، زار الرئيس المكلف سعد الحريري القاهرة في زيارة كانت منتظرة، منذ زيارة الأخير للإمارات".