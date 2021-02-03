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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أولياء أمور مصر» تطالب بسرعة إصدار النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:46 م
داليا الحزاوي
داليا الحزاوي
نورهان عبدالرحمن
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قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إن طلاب المرحلة الثانوية انتظروا وقتا طويلا وخصوصا طلاب الثانوية العامة لتوفير الوزارة النماذج الاسترشادية بهدف تدريبهم على نوعية الأسئلة التي تعتمد على فلسفة الفهم وليس الحفظ والتلقين، كما صرحت الوزارة بذلك.

وأضافت "الحزاوي" ولكن هذا الانتظار طال، متسائلة: "لماذا كل هذا التأخير في توفير النماذج"؟، مضيفة: "واعتماد الطلاب أغلبهم على التعليم الذاتي، فالنماذج الاسترشادية أمر مهم لإزالة الخوف والرهبة من طبيعة الأسئلة الجديدة".

وتابعت: "فهي بمثابة تدريب حقيقي لهم ومطلب توفير نماذج استرشادية لا يعني أننا نريد نماذج حتى نحفظها ولكن حتى تنير للطلاب الطريق في ظل غياب الدور الحقيقي للمدرسة وتوقف السناتر".

وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن الوقت يمر سريعا، قائلة: "لا نرى أي مبرر من عدم توافر تلك النماذج للمرحلة الثانوية أولى وثانية وثالثة ثانوي".

وأوضحت أن وجود التابلت جعل تحميل تلك النماذج أمر يسير للوزارة ولا يوجد أي صعوبة في ذلك ولا حتى انتظار يوم ١٤ القادم حتى يتم ذلك المطلب الحيوي.

واختتمت الخزاوي قائلة: "حال طلاب المرحلة الثانوية كمن ألقي في البحر عالي الأمواج ولابد أن يوصل لشط الأمان بدون مساعدة".

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