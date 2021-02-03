بـ130 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع جديد لمد شبكات الصرف الصحى بقرى المنيا

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن انتهاء الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي من تنفيذ مشروع جديد لمد شبكات الصرف الصحي بقرى محافظة المنيا، بتكلفة إجمالية قدرها 130 مليون جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه ثلاثة أشهر فقط.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع تضمن إنشاء محطة للصرف الصحي في دير العذراء بالمنيا بطاقة قدرها 6 آلاف م3 يوم، وبلغ حجم المخصصات المالية المدرجة للمشروع خلال العام المالي 2019-2020 نحو 80 مليون جنيه أنفق منها 47.4 مليون جنيه حتى ديسمبر من العام نفسه، بمعدل إنفاق مالى سنوى 59%.