تباين مؤشرات البورصة عند الإغلاق.. والسوقى يخسر 744 مليون جنيه

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، تباينها لدى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار تصارع القوي البيعية والشرائية بين فئات المستثمرين المختلفة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 744 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 707.381 مليار جنيه.وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 11619 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2409 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 14190 نقطة، ونزل مؤشر "إي جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4464 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2417 نقطة، وهبط مؤشر "إي جى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة.