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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التنظيم والإدارة»: اختبار 6 أشهر لموظفي الحكومة الجدد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:00 م
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إخضاع الموظف الحكومى حديث التعيين لفترة اختبار لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ استلام العمل والتى ينبغى اجتيازها بنجاح وإثبات صلاحيته لشغل الوظيفة الجديدة لإتمام التعيين، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأوضح التنظيم والإدارة، وفقًا لفيديو جراف نشره عبر موقعه الرسمى، أن القانون حدد عدد من الضوابط لنظام العمل أثناء فترة الاختبار من بينها حظر نقل أو ندب أو إعارة المعين قبل التأكد من جدارته بشغل الوظيفة أولًا، كما يحظر على المعين لأول مرة خلال فترة الاختبار الحصول على أى إجازات سوى الإجازات العارضة والمرضى وإجازة الوضع، ويتم استنزالهم من تلك الفترة.

وأكد الجهاز، على عدم سريان فترة الاختبار على الوظائف القيادية أو الإشرافية عند التعيين فيها لأول مرة.

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