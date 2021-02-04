حياة كريمة.. خطة الحكومة لتغطية 100% من القرى بالصرف الصحي

• مضاعفة محطات الصرف



• تنفيذ أكبر مشروع الصرف الصحي



• محطات الصرف في الصعيد



• إنشاء محطات معالجة الصرف في الدلتا



• خطة الصرف الصحي للعام الجاري



عانى سكان القرى المصرية سنوات طويلة من الإهمال ونقص الخدمات الأساسية لكي يحيوا حياة كريمة، وظلت القرى محرومة من أبسط أنواع الخدمات، وخاصة شبكات الصرف الصحي الذي تسببت قلتها في انتشار الحشرات ونقل الأمراض، إلا أن ذلك الوضع في طريقه للانتهاء.فمع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد أكبر برنامج لتطوير الريف، شملت الخطة تغطية 100% من القرى بالصرف الصحي خلال ثلاث سنوات من الآن."الدستور" في السطور التالية تستعرض القصة الكاملة لاهتمام الحكومة بمشروعات الصرف الصحي في السنوات الماضية، وخطة تغطيتها بنسبة 100% خلال السنوات القادمة.لم تتخط نسبة تغطية القرى بالصرف الصحي في محافظات الجمهورية لمدة 30 عاما حوالى 12%، وخلال 5 سنوات وصلت نسبة تغطية الصرف الصحي بقرى الجمهورية 38%، بنسبة عمل وصلت 25% خلال 5 سنوات فقط، بداية من عام 2014 وحتى الآن.وتستهدف خطة مصر تغطية كل القرى المصرية بشبكات الصرف الصحي خلال 3 سنوات مع انطلاق المشروع القومي لتطوير القرى.مع بداية العام الماضي ضاعفت وزارة الإسكان، معدلات العمل في شبكات الصرف الصحي عن السنوات السابقة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إنجاز المشروع.وبلغت نسبة التغطية لمياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية حتى العام الماضي، حوالى 65%، بعدما كانت في عام 2014، 50 %، موزعة (96% على مستوى الحضر، 37.5 على مستوى الريف)، وبلغت الطاقة التصميمة لمحطات معالجة الصرف الصحي 16.2 مليون م3يوم والطاقة الفعلية 13.4 مليون م3 يوم، أي ما يعـادل 4.9 مليار م3 سنة، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.في عام 2019 وضعت وزارة الإسكان خطة لإنشاء أكبر مشروع للصرف الصحي على مستوى العالم من خلال مشروع معالجة الصرف الصحي بمحطتي أبو رواش وزنين.وتبلغ مساحة المشروع نحو 344 فدانًا، وتقضى المحطة على المشاكل البيئة الناتجة عن نشر الحمأة وتعريضها لأشعة الشمس، وعدم تسرب المياه الملوثة لخزان المياه الجوفية، كما ستعتمد الوزارة على استخدام غاز الميثان الناتج عن معالجة الحمأة بالتخمر اللاهوائي، في إنتاج الكهرباء المستخدمة في تشغيل المحطة، والتي ستغطي 55% من احتياجات تشغيل المحطة.وستوف الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل طلمبات ضخ الحمأة لمسافة 32 كيلومتر وعدم الحاجة لتوريد طلمبات جديدة، وتقليل عدد المولدات الاحتياطية بالمشروع الجاري تنفيذه بحيث يتم الاعتماد على المولدات التي تعمل بالغاز الناتج من هضم الحمأة.ويستفيد من هذا المشروع نحو 10 ملايين مواطن، وبخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.اهتمت الدولة بإنشاء محطات الصرف الصحي في صعيد مصر، ومنها محطة مياه الوليدية التي تغذي مدينة أسيوط بالإضافة منطقة الوليدية و9 قرى شمال مركز أسيوط وهى قرى سلام والعدر وبهيج ومنقباد وبنى حسين ونجع سبع ونجع العيسوية عزبة خلف راشد ونجع رزيق ليستفيد منها حوالي 211 ألف نسمة حيث يبلغ طول الشبكات بها حوالي 36 كم وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيه.وكان لمحافظة سوهاج نصيب كبير من مشروعات الصرف الصحي خاصة في القرى الأكثر فقرًا التي اهتمت الحكومة بتطويرها، فتم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى الهجارسة والكوامل وأولاد غريب والذى يخدم 158137 نسمة بتكلفة تبلغ 94.6 مليون جنيه كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى القراقرة والقيصان وأبو حسين والدير القبلي والذى يخدم 5779 نسمة بتكلفة تبلغ 47 مليون جنيه واستلام وتشغيل مشروع صرف صحى الحرافشة بمركز جهينة والذى يخدم 3677 نسمة وتبلغ تكلفته 25 مليون جنيه وتوقيع عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 17.3 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحي وحصلت محطة معالجة صرف صحى طهطا للمرة الرابعة على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM".كانت لمحافظات الدلتا نصيب من محطات الصرف الصحي وكان آخرها، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، هي أخر مراحل المشروع العام للصرف الصحي بالضفة الشرقية للنيل، وتم تخطيطها للوصول إلى طاقة إجمالية 3.5 مليون متر مكعب من مخلفات الصرف الصحي، لخدمة 12 مليون بالضفة الشرقية للنيل بالقاهرة الكبرى، حيث تم بدء مشروع الجزء الثاني من المرحلة الثانية في فبراير 2014.ووفقا لخطة التنمية لعام 202120، ترجع أهمية ومكانة التنمية العمرانية إلى استحواذها علي اهتمام كبير من الدولة لكونها المحرك الرئيسي لكثير من الأنشطة الاقتصادية الأخـرى والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد والعمران.وتستهدف الحكومة الانتهاء من 205 مشروعات صرف صحي، منها 54 محطة معالجة صرف صحى بالوجه القبلي، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 مليون م3 يوم بمحافظة بورسعيد، ومشروع محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه مصرف المحسمة بطاقة مليون م3 يوم بمحافظة الإسماعيلية، ومحطة معالجة القابوطي ورافع الضواحي والزهور بقرية الديبة بمحافظة بورسعيد.صرف صحى وصناعي بطاقة 25 ألف م3 يوم لمدينة دمياط للأثاث بمحافظة دمياط، ومحطة معالجة صرف صحى بقرى عرب المدابغ بطاقة 60 ألف م 3 يوم بمحافظة أسيوط، وتوسعات محطة ُمعالجة صرف صحي بمطروح بطاقة 70 ألف م3 يوم بمحافظة مطروح.بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومي لمد خدمة الصرف الصحي بالقرى بجميع محافظات الجمهورية، ومشروعات توصيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لمشروع الإسكان القومي.