ضبط 4 أفارقة متهمين بتزوير العملة باستخدام جهاز حراري.. والنيابة تُصدر قرارًا

وطلب المحامي محمد قطب إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه النيابة العامة، كما دفعت المحامية آية أحمد محمد علي، ببطلان ضبط المتهمين.



وتبين من محضر ضبط المتهمين المحرر بمعرفة الرائد أحمد صالح، أنه بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الأموال العامة بشتى صورها وخاصة جرائم تقليد وتزوير العملات الوطنية والعملات الأجنبية، وتنفيذ لقرار النيابة العامة، بالإذن بالضبط، وتفتیش المتهمين وجميعهم يحملون الجنسية الأوغندية.



وضبط وتفتيش السيارة رقم (م ص ط ۱۹۷۸) وضبط ما بحوزتهم من عملات وطنية مقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد والعملات الوطني الصحيحة من متحصلات ذلك العمل.



وبضبطهم مستقلين السيارة تبين أن بداخلها خزينة معدنية رصاصي اللون لها مفتاح ولوحة أرقام من أن بداخلها كمية كبيرة من الورق الأبيض بحجم ورقة العملات الأجنبية عبارة عن ۷۱ واحد وثلاثون رزمة من الورق الأبيض بحجم الدولارات الأمريكية ملفوف عليها سلفان أبيض، شفاف والمعدة للتقليد عليه، وكذا تم ضبط كمية من قسم الأوراق المعدة للتقليد بواقع رزمة ملفوفة بحزام، مطالي.



كما تم ضبط عدد واسند زجاجة ملفوف عليها لاعق بلاسديه بداخلها سائل کتلي وكذا تم ضبط كيس، بلاستيك بداخله بودرة بيضاء اللون وكذا كيس ورق بين اللون بداخله بودرة بين اللون وكذا أنبوبة صغيرة (فطارة)، صفراء اللون ولفافة من البلاستيك الشفاف على ماسورة ورقية.



كما تم ضبط 4 أربع ورقات من العملات الأجنبية الصحيحة فثة المائة دولار أمري، ۳ ثلاث ورقات من نفس تلك الأوراق باللون الأسود والذة تم اعدادها للتقليد بمعرفة المذكورين كما تم ضبط نه از حراری کهربان كبير الحجم رصاصي اللون به بابه من المنتصف وعداد تایمر باللون الأبيض وبكرة تایمر سوداء اللون.



وأقر أحد المتهمين أمام رجال الضبط انه على موعد لتسليم مبلغ اثنين مليون جنيه مصرى لهم مقابل الحصول منهم على مبلغ اثنين مليون دولار امریکی صحیح والمعد بمعرفتهم عن طريق تحويل الورق الأبيض الموجود بحوزتهم إلى دولارات أمريكية صحيحة بواسطة استخدام المعدات والأدوات المضبوطة بحوزتهم بداخل السيارة المذكورة سلفا.



وقاموا بعمل تجربة أمامه عن طريق تحويل الورق الأبيض إلى دولارات أمريكية فئة المائة دولار أمریکی بوضع بعض من البودرة على الورق الأمني وبعدها مادة سائلة كحلية اللون بواسطة القطارة.

قررت نيابة المناخ والزهور الجزئية، بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، حبس 4 أشخاص يحملون جنسية دولة الأوغندية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتزوير العملة، باسخدام جهاز حراري، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.