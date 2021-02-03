محافظ بورسعيد يعلن إسناد تطوير «كوبري عزمي» للمقاولون العرب

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، تولي شركة المقاولون العرب أعمال صيانة كوبري "عزمي" بحي الشرق، بعد اجتماع مع مسئولي الشركة المناقشة آلية واستعدادات أعمال الصيانة.وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية كوبري "عزمي" الذى يعتبر محورا مروريا مهما يتم من خلاله مرور سيارات النقل عبر منفذ النصر المطور بعد إغلاق منفذ الشاحنات، وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدها محيط منفذ النصر وتطويره، انطلاقا من خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والانسيابية في حركة السيارات عبر منافذ المحافظة وتطوير الكباري والطرق على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطور الملموس في كافة المجالات.