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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تضخم منطقة اليورو يرتفع

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:01 م
منطقة اليورو
منطقة اليورو
وكالات
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ارتفع التضخم في منطقة اليورو متجاوزا التوقعات بكثير الشهر الماضي، مدفوعا بصعود تكاليف الطاقة وزيادة ضريبية في ألمانيا، ليشكل تحديا محتملا للبنك المركزي الأوروبي.

وكان التضخم دون هدف المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة تقريبا على مدى معظم السنوات العشر الفائتة وتعهد البنك باتباع سياسة فائقة التيسير على مدى السنوات القادمة، في ظل ضعف ضغوط
الأسعار واستغراق التعافي من ركود تسببت فيه جائحة فيروس كورونا وقتا أكثر من اللازم.

لكن زيادة الأسعار، حتى إذا كانت مؤقتة مثلما يتوقع العديد من صانعي السياسات، قد تزيد صعوبة تبرير التحفيز الاستثنائي، لا سيما في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي تتطلع بشك كبير على مدى سنوات إلى عمليات الطباعة الغزيرة للنقد.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الأربعاء إن التضخم السنوي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة قفز إلى 0.9 بالمئة في يناير من -0.3 بالمئة على مدى الأشهر الأربعة السابقة، وهو أعلى معدل في عام تقريبا ويفوق توقعات المحللين عند 0.5 بالمئة.

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