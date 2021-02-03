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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القاهرة» يحتفل بذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:50 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
مصطفى عبدالله
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احتفلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بذكرى وفاة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ونشرت تقريرا عن السيرة الذاتية لحياة الراحلة ام كلثوم استعرض فيها تاريخ كوكب الشرق.

وأوضح التقرير أن اسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ إبراهيم السيد، ولدت في محافظة الدقهلية عام 1898، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، وكان والدها إمام ومؤذن لمسجد القرية ويعمل كمنشد في حفلات الزواج بالقرية.

وتابع التقرير أن صيت أم كلثوم، بدأ يذيع منذ صغرها، وكان عملها مجرد دخل إضافي للأسرة ولكنها تجاوزت أحلام الأب حين أحيت ليلة الإسراء والمعراج في قصر عزالدين يكن باشا، ولكن بدايتها الحقيقية كانت عندما سمعها محمد القصبجي وبدأ في إعداد فرقتها الخاصة.

وكانت أم كلثوم أول من غنت في الإذاعة المصرية عقب افتتاحها وذاعت شهرتها في مصر والوطن العربي، كما شاركت في تأسيس أول نقابة الموسيقيين برئاستها عام 1943 ومن أشهر اغانيها سيرة الحب، شمس الأصيل، الاطلال، طوف وشوف، مصر تتحدث عن نفسها، وغيرها، ولقبت بعدة ألقاب منها كوكب الشرق، فنانة الشعب، شمس الأصيل، سيدة الغناء العربي.

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