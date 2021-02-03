تجديد حبس علاء عبد الفتاح 45 يوما

جددت محكمة الجنايات اليوم الأربعاء، حبس علاء عبد الفتاح لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمساعدة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات ونشر أخبار كاذبة.ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية 1356 لسنة2019، تهم ارتكاب جرائم مساعدةجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.