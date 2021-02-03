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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مينا مسعود يكشف تفاصيل تجربته بفيلم «في عز الضهر»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:31 م
مينا مسعود
مينا مسعود
أمير محمد خالد
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يحل النجم العالمي مينا مسعود ضيفًا على الإعلامية دينا حويدق في برنامج "its show time" الذي يعرض على قناة cbc يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتحدثت مينا عن تفاصيل تجربته في فيلم "في عز الضهر" وتحقيق حلمه بالعمل في مصر، كما يتحدث عن مشاريعه في هوليود وسبب توقف مسلسل reprisal رغم نجاح الجزء الأول منه.

ويستعد مينا مسعود للعودة إلى أمريكا من أجل بدأ تصوير أحدث أعماله هناك مع منصة "نتفلكس" بعد تواجده لمدة شهر في مصر على أن يعود مرة أخرى لبدأ تصوير فيلمه مع المخرج مرقس عادل.

يشار إلي أن برنامج its show time هو متخصص في عرض الأخبار الفنية وأستضافة النجوم لكشف كواليس وتفاصيل اعمالهم وتقدمه الاعلامية مها الصغير ودينا حوديق ويذاع من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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