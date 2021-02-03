مينا مسعود يكشف تفاصيل تجربته بفيلم «في عز الضهر»

يحل النجم العالمي مينا مسعود ضيفًا على الإعلامية دينا حويدق في برنامج "its show time" الذي يعرض على قناة cbc يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.ويتحدثت مينا عن تفاصيل تجربته في فيلم "في عز الضهر" وتحقيق حلمه بالعمل في مصر، كما يتحدث عن مشاريعه في هوليود وسبب توقف مسلسل reprisal رغم نجاح الجزء الأول منه.ويستعد مينا مسعود للعودة إلى أمريكا من أجل بدأ تصوير أحدث أعماله هناك مع منصة "نتفلكس" بعد تواجده لمدة شهر في مصر على أن يعود مرة أخرى لبدأ تصوير فيلمه مع المخرج مرقس عادل.يشار إلي أن برنامج its show time هو متخصص في عرض الأخبار الفنية وأستضافة النجوم لكشف كواليس وتفاصيل اعمالهم وتقدمه الاعلامية مها الصغير ودينا حوديق ويذاع من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.