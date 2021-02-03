وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع نظيره الهولندى العلاقات الثنائية

أفادت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الشئون الخارجية صبري بوقدوم، أجرى مشاورات بناءة مع نظيره الهولندي ستيف بلوك.وتطرق الطرفان، خلال المكالمة الهاتفية التي جمعتهما، مساء أمس، إلى العلاقات الثنائية وعدد من المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها ليبيا، والصحراء الغربية، ومالي والساحل.واكتسب ملف الصحراء الغربية المزيد من الاهتمام بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في ديسمبر الماضي الاعتراف بالسيادة المغربية على المنطقة.