المشدد 5 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية للسفر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 5 سنوات لشخصين بتزوير محررات رسمية بالسلام.كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم "محمود. ا" عاطل، و"سيد. ج" مسجل خطر، اشتركا مع موظف حسن النية في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، حيث زور بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، وقام المتهم الثاني بإمداد المتهم الأول بالبيانات اللازمة وتزوير محررات رسمية لتمكين عدد من الأشخاص من السفر لخارج البلاد.كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا مفاده قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية بتلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي السفر للخارج نظير التزوير في محررات رسمية".وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 15 جوازات سفر منتهية لعدد من المواطنين، وكمية من جوازات سفر سارية لعدد من المواطنين، أكلاشيه منسوب لإحدى الدول العربية، ومبلغ مالي.بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في نشاطهما والمبلغ المالي من حصيلة التزوير، وتحرر المحضر اللازم.