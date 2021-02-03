ضبط عصابة بتهمة غسيل 5 ملايين جنيه من أموال المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص؛ لاتجارهم في المواد المخدرة.وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بشراء العقارات والسيارات وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.