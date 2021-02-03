رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:58 ص
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مرتكبي واقعة بث مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع "يوتيوب".

وتداولت إحدى القنوات على "يوتيوب" عددا من مقاطع الفيديو تتضمن قيام شخصين وإحدى الفتيات بتناول موضوعات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وكذا استغلالهم لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه بتلك المقاطع.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم وتبين أنهم عاطل، مزراع، ربة منزل، جميعهم مقيم بمحافظة البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق عائد مادي من خلال زيادة أعداد متابعي القناة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة بدر بانون فى مران الأهلى.. وشكوك حول مشاركته فى مباراة الدحيل

خطوات ضبط تردد قناة بى ان سبورت المفتوحة 2021 على الأقمار الصناعية

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

الأكثر قراءة

الحكومة تنفي خصخصة خدمات حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل

متهم بهتك عرض طالبة: «صديقى طلب يمارس الجنس معاها ولما سألتها وافقت»

تقرير أمريكي: مصر من أسرع الأسواق نموا وأكثرها مرونة فى إفريقيا

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-2-2021

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

بدء حملة تطعيم وطنية ضد كورونا في باكستان

كيف يمكن مساعدة «القطة» إذا ما كانت تعاني من كلى ضعيفة؟

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»

مواجهة الصعاب.. مشاركون في «أمير الشعراء» يكشفون رحلتهم مع المسابقة

رضوي فرغلي تحكي عن دور المحرر النفسي في دور النشر وتعامل الكتاب معه (حوار)