القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مرتكبي واقعة بث مقاطع فيديو منافية للآداب العامة والتنمر على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع "يوتيوب".وتداولت إحدى القنوات على "يوتيوب" عددا من مقاطع الفيديو تتضمن قيام شخصين وإحدى الفتيات بتناول موضوعات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وكذا استغلالهم لأحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة للتنمر عليه بتلك المقاطع.تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويتهم وتبين أنهم عاطل، مزراع، ربة منزل، جميعهم مقيم بمحافظة البحيرة.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق عائد مادي من خلال زيادة أعداد متابعي القناة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.