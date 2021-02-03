وزير الكهرباء للنواب: تلقيت أكثر من 1800 شكوى على هاتفي الشخصي

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إنه يوجد بالوزارة خط ساخن لتلقي الشكاوي استقبل أكثر من 10 ملايين شكوى، مضيفًا أنه تلقى على هاتفه الشخصي أكثر من 1800 شكوى، مؤكدًا أن وزارته عملت على سرعة حل كل الشكاوى وبحثها ودراستها دراسة جيدة قبل الاستجابة لها.وأشار الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لاستعراض ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، إلى أن تصنيف مصر العالمي كان 145 والآن وصلنا إلى 77، وبالانتهاء الخاص بمراكز التحكم سوف نصل إلى المركز الـ30.