أسهم أوروبا تصعد بدعم من أرباح الشركات وآمال التعافي

صعدت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء فيما ظل التركيز على يوم حافل بإعلانات الأرباح، في الوقت الذي تمتد فيه المعنويات الإيجابية من الأسواق الآسيوية بفضل آمال في تعافٍ أسرع وتيرة للاقتصاد العالمي.وزاد سهم سيمنس 1.8% بعد أن رفعت شركة الهندسة الألمانية توقعاتها لعام 2021 عقب نتائج فاقت التقديرات للربع الأول بفضل تعافٍ أسرع من المتوقع من تراجع ناجم عن «كوفيد-19» في الصين وألمانيا.وزاد المؤشر داكس الألماني 0.8% بينما ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%.وأضاف سهم نوفو نورديسك 3.2% بعد أن أعلنت شركة صناعة أدوية مرض السكري عن توقعات متفائلة لمبيعات وأرباح 2021.وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية في التعاملات المبكرة.وصعد سهم إيه.بي فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 0.7% بعد أن أعلنت عن أرباح أساسية تفوق التوقعات للربع الأخير من العام الماضي، ورفعت توقعاتها لبعض أسواقها الرئيسية، وقدمت توزيعات أرباح سخية للمساهمين.