هبوط جديد في سعر الليرة التركية أمام الدولار

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعا جديدا في تركيا صباح اليوم الأربعاء، ووصل سعر الدولار نحو 7.15 ليرة تركية، بعدما سجل أمس 7.13 ليرة.فيما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 8.61 ليرة تركية محققا نفس السعر الذي سجله بالأمس، ووصل سعر الذهب إلى 423 ليرة تركية متراجعا من 424 ليرة كان قد سجلها بالأمس.من جانب آخر، استمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجومه على رفع الفائدة، مؤكدا أنه من المستحيل بلوغ المستويات المستهدفة للتضخم مع أسعار فائدة مرتفعة، وذلك بعد أيام من تعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.