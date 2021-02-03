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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الداخلية التركي ينفي تورط « جولن» في الانقلاب المزعوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:47 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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نفى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وجود صلات بين جماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية التركي فتح الله جولن وانقلاب 15 يوليو 2016 المزعوم.

وقال سليمان صويلو، خلال مشاركته بأحد البرامج التلفزيونية بقناة خبر جلوبال: "لم تنفذ حركة جولن انقلاب 15 يوليو، ولم يتركونا وشأننا وكان يجب أن نقف بحزم وقوة لنكون مرتاحين الأمر بهذه البساطة".

تأتي تصريحات صويلو بالتزامن مع حملة الاعتقالات التى تقوم بها السلطات التركية، بشكل منتظم، ضد الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن، فضلًا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

وفي 18 يوليو، كشف صويلو عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.

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