بعد خسارة 64.65 نقطة.. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية

شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" تراجعا بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.75% خاسرًا 64.65 نقطة ليصل إلى مستوى 8553.92 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.6% خاسرًا 400.44 نقطة ليصل إلى مستوى 24666.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 47.7 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال.وهبط 20 قطاعًا بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.60%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.99%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.96%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.56%.وهبط قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.49%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.43%، ثم قطاعي التأمين وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.38%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.07%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.11%.