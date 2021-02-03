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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد لـ«عامل» اغتصب طفلة زوجته بالغردقة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:05 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة، رئيس المحكمة، والمستشاران أحمد محمود إبراهيم وأحمد حسن غلاب وأمانة سر عبدالله محمد ومصطفي جلال بالسجن المؤبد 25 عاما لعامل بمدينة الغردقة يدعى "ج.ع.ا"، 31 سنة، في واقعة اتهامه باغتصاب طفلة زوجته أثناء تواجدها معهما بالمنزل بمنطة الملاحة بمدينة الغردقة.

وتعود القضية لشهر مارس 2020 عندما تلقى المقدم مصطفى حلمي معاون مباحث قسم ثان الغردقة بلاغا من ربة منزل بقيام زوجها بالتعدي الجنسي واغتصاب طفلتها البالغة 13 عاما عنوة بعد قيامه بتقييد حركتها داخل غرفتها مستغلا عدم وجود والدتها وجردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم والتحقيق معه في الواقعة وإحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد الحبس.

وأكدت التحريات التي أجرتها الاجهزة الامنية صحة الواقعة بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي بتأكيد حدوث الواقعة بعد تحليل السائل المنوي DNA للمتهم.

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