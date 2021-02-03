هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 998 ألفا و924

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 998 ألفا و924 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاربعاء بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 14 ألفا و218 حالة.ووفقا للبيانات، تعافى من مرض "كوفيد- 19" الناجم عن الإصابة بالفيروس 13ألفا و46 شخصا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.