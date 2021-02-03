«التعاون الدولي»: 1.7 مليار دولار قيمة القروض في العام الماضي

كشفت الدكتورة راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي، عن حجم القروض والمنح الخارجية التي حصلت عليها الحكومة خلال العام المالي الماضي 2019 - 2020، موضحًة أن إجمالي القروض بلغ 14 قرضًا بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما بلغت المنح نحو 48 منحة بقيمة 352 مليون دولار.وأشارت «حمزة»، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي عقد أمس برئاسة النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة للسنة المالية 2019 - 2020، إلى أن رصيد القروض والمنح في 30 يونيو الماضي بلغ 25 مليار دولار، لافتة إن هذا الرصيد كان موزعًا وزارة الإسكان بنسبة 22% وزارة الكهرباء،والنقل بنسبة 1% لكل منهما، ووزارة التعليم بنسبة 6%، والبترول بنسبة 4%، فيما وزع باقي المبلغ على وزارات وجهات مختلفة.