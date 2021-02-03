الشيوخ الأمريكى يُعين أول لاتيني مهاجر في منصب وزير الأمن الداخلي

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، على تعيين أليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي.ويعد مايوركاس من مواليد كوبا البالغ من العمر 61 عامًا، أول لاتيني وأول مهاجر يقود هذه الوزارة التي تشرف على قضايا الهجرة والحدود.جاء تعيين مايوركاس بالمصادقة بغالبية 57 سيناتورا مقابل 43 مع سعي الرئيس جو بايدن لإبطال قرارات معادية للهجرة اتخذها سلفه دونالد ترامب، ووسط دعوات لإصلاح سياسات حماية الحدود والبت بوضع ملايين المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.عمل مايوركاس كمحام، ووصل الى الولايات المتحدة وهو رضيع مع والديه المهاجرين، وسبق له أن شغل مناصب رفيعة في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وفقا للشرق الأوسط.