فريق «الصحة العالمية» يزور معهد ووهان للتحقيق بشأن كورونا

زار خبراء منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء معهد علم الفيروسات في ووهان الصينية في إطار تحقيق يجرونه حول منشأ فيروس كورونا المستجد، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية اعتماد اللقاحين الصيني والروسي.ويضم هذا المعهد مختبرات عدة محاطة بإجراءات أمنية مشدّدة ويُجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتّهم هذا المعهد بأنّه مصدر فيروس كورونا المستجد.ونفت بكين نفيا قاطعا أن يكون المعهد وراء انتشار الفيروس وهي تسعى إلى استبعاد أي مسئولية عن كاهلها في الأزمة التي اندلعت في 2016 ملحمة من دون توفير أي دليل، على أن الفيروس قد يكون أدخل إلى الصين حتى.وبقي الخبراء حوالى أربع ساعات في المعهد وغادروه من دون الإدلاء بأي تصريح.وانتظر النظام الشيوعي أكثر من عام قبل أن يأذن لمنظمة الصحة العالمية بإرسال هذه البعثة التي اضطر أفرادها للخضوع لحجر صحّي لمدة 14 يومًا قبل أن يباشروا عملهم الأسبوع الماضي.ويشكك العديد من المحلّلين في أن يعثر الخبراء الدوليون على أيّ أدلة تكشف عن أصل الفيروس بعد مرور هذا الوقت الطويل.