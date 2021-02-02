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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

إيبارشية بورسعيد تطلق مسابقة لدراسة الكتاب المقدس

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:26 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
تريزة شنودة
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أطلقت إيبارشية بورسعيد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، مسابقة جديدة لدراسة الكتاب المقدس، وذلك لتشجيع الأقباط على قراءة الإنجيل.

وجاءت المسابقة تحت شعار "أما أنا وبيتي فنعبد الرب"، وذلك تحت رعاية الأنبا تادرس مطران الإيبارشية لدعم الأقباط روحيًا.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

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