الأنبا بولا يناقش «لغة الحب» ببرنامج «معا نبني البيت»

بثت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، الحلقة الأحدث من برنامج "معا نبني البيت"، والذي يقدمه الأنبا بولا مطران الإيبارشية.وناقش نيافته خلال الحلقة الأحدث من البرنامج موضوع "لغة الحب"، ضمن الموضوعات التي يناقشها نيافته لدعم الأسرة المسيحية والمقبلين على الزواج اجتماعيا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.