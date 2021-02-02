كنائس شبرا الشمالية تستأنف صلوات القداسات

استأنفت كنائس شبرا الشمالية، خلال الأسبوع الجاري صلوات القداس الإلهي عقب توقف لمدة شهرين، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وترأس الأنبا أنجيلوس أسقف عام قطاع كنائس شبرا الشمالية صلوات القداس بكنيسة القديس مار مرقس شبرا، بحضور أعداد محدودة من الأقباط.