الجيش السوري يستقدم أسلحة ثقيلة ودبابات إلى درعا

استقدمت قوات الجيش السوري أسلحة ثقيلة ودبابات وذخائر مختلفة، إلى منطقة الجامعات الواقعة بين طريق بلدة المزيريب واليادودة بريف درعا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن المعدات العسكرية تهدف لإنشاء ثكنة عسكرية تضم عناصر من الفرقة الرابعة والميليشيات الموالية لإيران.وفي سياق ذلك، أغلقت قوات الجيش طريق اليادودة-المزيريب، وحولت طريق الإمداد لها من منطقة خراب الشحم وصولًا إلى مجمع السالم في قرية نهج من ثم إلى منطقة الجامعات حيث الثكنة العسكرية.وعمدت قوات الجيش السوري الشهر الماضي إلى تدشيم النقاط والحواجز التي تمركزت بها مؤخرا محيط مدينة طفس، من خلال قيامها برفع متارس ترابية وتدشيم موقعها تزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية من الكتيبة 645 التابعة للفرقة الرابعة إلى مركز البحوث العلمية في بلدة جلين غربي درعا.