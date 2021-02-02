تكدس مروري بـ26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه

شهد محور 26 يوليو تكدسا مروريا نتيجة كسر ماسورة مياه، مساء اليوم الثلاثاء.تلقى مشرف غرفة عمليات المرور إشارة من الخدمات المعينة بالمحور بتكدس حركة السيارات وارتفاع منسوب المياه بالطريق.وتبين أن حالة الزحام المروري في الاتجاهين نتيجة كسر ماسورة مياه أمام «هايبر وان».