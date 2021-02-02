رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الجزائري

سلم السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، الثلاثاء، وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.وقال السفير مشرفة في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إنه التقى اليوم مع وزير الخارجية صبري بوقدوم بمقر وزارة الخارجية الجزائرية حيث سلمه الرسالة، كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي.يذكر أن الرئيس تبون يتواجد حاليا في رحلة علاجية بألمانيا.