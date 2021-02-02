أول تعليق من باتشيكو على خسارة الزمالك من المحلة

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن جميع الفرق معرضة للخسارة، لأن هذه هي كرة القدم.أضاف باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز التي أقيمت بملعب الغزل اليوم الثلاثاء: "قدمنا مباراة متوازنة طوال أحداثها، وهدف غزل المحلة غير متوقع على الإطلاق".وتابع باتشيكو: "صنعنا العديد من الفرص التهديفية وتواجدنا في وسط ملعب المنافس حتى بعد تعرض فرجاني ساسي للطرد وكان باستطاعة اللاعبين إحراز هدفين وثلاثة من عدة فرص ولكن هذا لم يحدث، إلا أنهم قدموا ما عليهم".وشدد باتشيكو على أنه كانت لدينا مشكلة في الفاعلية داخل منطقة الجزاء، وخلقنا خطورة كبيرة جدا دون استثمارها وترجمتها لأهداف.واختتم باتشيكو تصريحاته بأنه كانت هناك تعليمات لأبوالفتوح وزيزو بإرسال الكرات العرضية، ولا شك في أن النقص العددي أثر على الحالة البدنية للاعبين وفقدنا التركيز في النهاية، لذلك استقبلنا الهدف الثاني.