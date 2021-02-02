تصدر جدول امتحانات كلية الآداب جامعة القاهرة نصف العام 2021، محركات البحث خلال الساعات الحالية، عقب إعلان الكلية بالجدول، عبر محركات البحث على المنصات الإلكترونية، وذلك لاطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، والتي من المقرر أن تجرى عقب انتهاء اجازة نصف العام، حيث يستعد الطلاب في متابعة الدروس ومراجعتها الآن.

جدول امتحانات كلية الاداب جامعة القاهرة نصف العام 2021





ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط الآتي لتحميل مواد الامتحانات: ( من هنا )، حيث يقوم الطالب بالدخول عبر الموقع الرسمي للكلية وتسجيل البريد الإلكتروني، وإدخال كلمة السر، ثم الضغط على كلمة التسجيل، وتحميل الجدول من خلال الموقع.





موعد امتحانات كلية الآداب بجامعة القاهرة





وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، عن بداية الامتحانات في الكليات المختلفة بالجامعة يوم 20 فبراير الجاري، ووفقا للتعليمات التي اصدرتها الجامعة فإن عملية التصحيح ستبدأ عقب الانتهاء من الامتحانات.





من جانبها قررت الجامعة دعم الطلاب الغير قادرين على دفع المستحقات المالية للعام الدراسي الجديد، وتسديد الرسوم بشكل كامل.





موعد بدء تسكين المدن الجامعية في جامعة القاهرة





وأما فيما يخص المدن الجامعية، ووفقا لما أعلنته الجامعة، فقد أتاحت بدء عملية التسكين للطلاب المغتربين من محافظات أخرى، يوم 17 فبراير الجاري، حيث تم تشكيل لجنة طوارئ لتلك المسائل المتعلقة بالتسكين نظرا للظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، لمواجهة التدابير اللازمة والاجراءات الوقائية.









وكان مجلس الوزارء قد قرر استكمال الدراسة عن طريق الأونلاين بداية من 2 يناير حتى 14 يناير 2021، على أن تبدأ اجازة نصف العام من يوم 16 يناير وتنتهي يوم 20 فبراير، ويتم بعدها مباشر امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقا لما تم إعلانه من تقارير رسمية عقب الفترة الماضية ووفقا للحالة الصحية في مصر.





وبعد معرفة جدول امتحانات كلية الاداب جامعة القاهرة نصف العام 2021، كان قرر االتعليم عن بعد جاء نظرًا لارتفاع عدد الاصابات بجائحة كورونا المستجد في مصر بالموجة الثانية مما تسبب في ازدياد حالات الوفيات، ومن جانبها خصصت الوزارة عدد من المنصات الإلكترونية للطلاب لمتابعة دروسهم وأداء الامتحانات التجريبي، إضافة إلى تعبئة الاستمارات الخاصة بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.





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