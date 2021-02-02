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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تمدد شرط اختبار كورونا للقادمين حتى نهاية فبراير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:51 م
اختبار كورونا
اختبار كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الداخلية الدنماركية، اليوم الثلاثاء، استمرار تقييد السماح بدخول البلاد حتى نهاية الشهر الجاري لمكافحة أزمة كورونا.

وينص شرط التقييد على إلزام القادمين جوا إلى البلاد بتقديم مسحة سلبية لاختبار كورونا لم يمر عليها أكثر من 24 ساعة.

وقال بيني إنجلبرشت، وزير الداخلية الدنماركي: "لا بد أن نبقي على القيود الراهنة من أجل تحجيم انتشار العدوى بأكبر قدر ممكن".

ورأى إنجلبرشت أن طفرات الفيروس التي تتسم بقوة عدوى أكبر من النوع المعروف، يمكن أن تمثل تحديا في تحجيم انتشار العدوى.

وتقصر السلطات الدنماركية الدخول إلى البلاد حاليا على الأشخاص الذين لديهم أسباب مقبولة للقدوم، لكنها تفرض قواعد خاصة بالنسبة لسكان المنطقة الحدودية.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تراجع في الدنمارك، غير أن ماجنوس هوينيكه، وزير الصحة الدنماركي، كتب على تويتر اليوم أن السلالة الإنجليزية للفيروس والمعروفة باسم (بي7.1.1.) انتشرت على نحو أكبر.

وأضاف الوزير أن التقديرات تشير إلى أن هذه الطفرة ستكون مسئولة عن 80% من حالات الإصابة في الدنمارك مطلع مارس المقبل.

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