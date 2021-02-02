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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد قنديل يكشف التاريخ التشريعى لحكومات الوفد فى كتاب جديد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:59 م
تاريخنا التشريعي
تاريخنا التشريعي
جمال عاشور
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صدر حديثًا عن مركز الأهرام للترجمة والنشر، كتاب «تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد (1924- 1952)»، للدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل توقيع له في الثالثة عصر يوم 6 فبراير الجاري بمقر حزب الوفد بالدقي.

ويقدم الدكتور خالد قنديل من خلال الكتاب محاولة لرصد ملامح تجربة تشريعية طويلة لحزب الوفد، وعن حماسه لهذا الطرح يقول: «أرى أن هذا الطرح جهد مبدئي يحتاج إلى جهود بحثية أخرى لإثراء المكتبة المصرية والعربية، وحتى يتعرف شباب الأمة، على نذر يسير من تاريخ حزب عريق، تصدى على مدار تاريخه الطويل، لمهمة تحقيق مصالح الشعب المصري، وتطلعاته السياسية والاجتماعية»، وقدم خلال هذه المسيرة الحافلة تضحيات جسامًا في مختلف ساحلات الإنجاز.

وجاء على الغلاف الخلفي للكتاب: أنه «منذ بداية انطلاقه في الحياة السياسية المصرية، بواكير القرن الماضي، وحزب الوفد يمثل عبر تاريخه الذي يمتد اليوم لأكثر من مائة عام، جزءًا أساسيًا من البناء الديمقراطي في مصر، ويؤكد كل يوم وعلى امتداد مسيرته في قلب الحياة السياسية أنه عمود الخيمة لأي بناء ديمقراطي قويم".

وتابع: "ويحفل السجل التاريخي للوفد بالعديد من التشريعات التي كان لها أثرها الفارق في مناحي الحياة المختلفة للمصريين، وربما تكفي قراءة مدققة لما أنجزته وزارات حزب الوفد على مر التاريخ، للدلالة على ما قدمه للوطن من خدمات جليلة، إذ ظل حزب الوفد يؤمن على امتداد مشواره السياسي الحافل بأن التشريع ليس مجرد طرح مكمل، وإنما هو فن قراءة الواقع".

يشار إلى أن تصميم غلاف الكتاب للفنان حسين جبيل.

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