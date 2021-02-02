رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

11 حفلا غنائيا في فبراير بساقية الصاوي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:09 م
ساقية الصاوي
ساقية الصاوي
أمير محمد خالد
طباعة
تقيم ساقية الصاوي برنامج حفلات غنائية مميز خلال شهر فبراير، حيث تستضيف عدد مميز ومختلف من الفرق الموسيقية والمطربين بمسرح النهر الذي يتسع لعدد كبير من الجمهور، وتحرص ساقية الصاوي على إقامة الحفلات في ظل الاحترازات الطبية والتباعد الجسدي.. وتستعرض "الدستور" أبرز وأهم حفلات شهر فبراير.

5 فبراير تقدم فرقة المبهجين وهي فريق موسيقى عربي يهدف لنشر البهجة حفل موسيقي، وفي 6 فبراير الساعة 7:30 حفل للمطرب علي الألفي وفرقته الموسيقية، وفي 7 فبراير تقدم فرقة سكيليتون كليك وهو فريق مصري يعيد أغنيات الفريق الأميركي توينتي ون بيلوتس.

وفي 9 فبراير تقدم فرقة الخان حفل موسيقي والفرقة تضم عدد من المواهب والأصوات الشابة.. وفي 10 فبراير يقدم فريق وودن باند حفل موسيقي ويقدم الفريق موسيقى خليط بين المزيكا الشرقى والمزيكا الغربي يتعرض الفريق في أغانيه بنتكلم عن مشاكل موجودة في المجتمع، أما في 11 فبراير تقدم لقاء الخميسي أولى حفلاتها على مسرح ساقية الصاوى، وهو أول حفل غنائى لها بقيادة يوسف عباس وفرقته.

وفي 14 فبراير يقدم فريق بيت السلطنة الذي يضم مجموعة من الأصوات الشابة المميزة حفلًا على مسرح الساقية، ويقدم علي الهلباوي في 19 فبراير حفل يقدم فيه أشهر أغانيه ومن أبرزهم "قل للمليحة" و"مرسال لحبيبتى"، وفي 23 فبراير تقدم فرقة الأولة حفل يضم أعمال الشيخ إمام، التي تعد أحد أشكال الغناء الشعبي الكلاسيكي، معتمدة على آلات التخت الشرقي.

وفي 25 فبراير تعود فرقة منيب باند لتقديم الأعمال الموسيقية لكل عشاق أحمد منيب من جديد بساقية الصاوي، وفي 28 فبراير تستضيف ساقية الصاوي حفل مميز لفريق فابريكا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

تدهور الحالة الصحية للفنان على حميدة.. وأسرته تستغيث

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

كيف هزم أحمد مكى أكاذيب الجماعة الإهابية بصورة؟

الصور

image description

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

الأكثر قراءة

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

خالد قنديل يكشف التاريخ التشريعى لحكومات الوفد فى كتاب جديد

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

صدور كتاب «سبع خواجات» لـ مصطفى عبيد

طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا