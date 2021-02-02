11 حفلا غنائيا في فبراير بساقية الصاوي

تقيم ساقية الصاوي برنامج حفلات غنائية مميز خلال شهر فبراير، حيث تستضيف عدد مميز ومختلف من الفرق الموسيقية والمطربين بمسرح النهر الذي يتسع لعدد كبير من الجمهور، وتحرص ساقية الصاوي على إقامة الحفلات في ظل الاحترازات الطبية والتباعد الجسدي.. وتستعرض "الدستور" أبرز وأهم حفلات شهر فبراير.5 فبراير تقدم فرقة المبهجين وهي فريق موسيقى عربي يهدف لنشر البهجة حفل موسيقي، وفي 6 فبراير الساعة 7:30 حفل للمطرب علي الألفي وفرقته الموسيقية، وفي 7 فبراير تقدم فرقة سكيليتون كليك وهو فريق مصري يعيد أغنيات الفريق الأميركي توينتي ون بيلوتس.وفي 9 فبراير تقدم فرقة الخان حفل موسيقي والفرقة تضم عدد من المواهب والأصوات الشابة.. وفي 10 فبراير يقدم فريق وودن باند حفل موسيقي ويقدم الفريق موسيقى خليط بين المزيكا الشرقى والمزيكا الغربي يتعرض الفريق في أغانيه بنتكلم عن مشاكل موجودة في المجتمع، أما في 11 فبراير تقدم لقاء الخميسي أولى حفلاتها على مسرح ساقية الصاوى، وهو أول حفل غنائى لها بقيادة يوسف عباس وفرقته.وفي 14 فبراير يقدم فريق بيت السلطنة الذي يضم مجموعة من الأصوات الشابة المميزة حفلًا على مسرح الساقية، ويقدم علي الهلباوي في 19 فبراير حفل يقدم فيه أشهر أغانيه ومن أبرزهم "قل للمليحة" و"مرسال لحبيبتى"، وفي 23 فبراير تقدم فرقة الأولة حفل يضم أعمال الشيخ إمام، التي تعد أحد أشكال الغناء الشعبي الكلاسيكي، معتمدة على آلات التخت الشرقي.وفي 25 فبراير تعود فرقة منيب باند لتقديم الأعمال الموسيقية لكل عشاق أحمد منيب من جديد بساقية الصاوي، وفي 28 فبراير تستضيف ساقية الصاوي حفل مميز لفريق فابريكا.