مدير «تعليم الإسكندرية» يتفقد مدرسة طوسون الصناعية العسكرية (صور)

تفقد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، واللواء صلاح عبد المقصود، قائد قطاع محافظات الاتجاه الشمالي والغربي لمدارس التأسيس العسكري، اليوم الثلاثاء، مدرسة طوسون الصناعية العسكرية بنين بإدارة المنتزه التعليمية.جاء ذلك بحضور شريف فتحى، مدير عام إدارة المنتزه، وأمجد عاطف، وكيل إدارة المنتزه التعليمية، والعميد أركان حرب أحمد النوبى، قائد المدرسة، وشعبان بكر، مدير المدرسة.وأجرى الدكتور محمد سعد، واللواء صلاح عبد المقصود جولة بأرجاء المدرسة، كما شهدا استعدادات مدرسة طوسون الصناعية العسكرية لفتح التخصصات الجديدة فني شبكات وتنقية مياه الشرب وفني شبكات الصرف الصحي وفني جودة للشركة القابضة لمياه الشرب، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وفتح مجالات عمل جديدة لطلاب التعليم الفني، بما يواكب احتياجات سوق العمل المصري.كما تفقد الدكتور محمد سعد جميع الأقسام وتخصصات المختلفة بالمدرسة، وهى 10 تخصصات، وتخصصات شعبة الكهربية حاسبات وإلكترونيات، وتركيبات ومعدات كهربية، وتخصصات الشعبة البحرية محركات بحرية وبناء سفن وملاحة وفنون بحرية، تخصص تبريد وتكييف الهواء، تخصص نجارة الأثاث وتخصصات الشعبة المعمارية أعمال البناء وأعمال تشطيبات وفنى صيانة ميكانيكة، وقد قام بالتأكد من انتظام العملية التعليمية بالمدرسة.وأكد وكيل تعليم الإسكندرية على أن التعليم الفني هو المسلك لخلق جيل من الفنيين المهرة اللازمين لرفع كفاءة الإنتاج في مختلف الحرف التي يحتاجها سوق العمل، وبالتالي الناتج القومي والتنمية الاقتصادية والصناعية ككل.وأشار «سعد» إلى أن التعليم الفنى فى مصر وبناء مهارات الطلاب هو عنصر مهم لتطوير منظومة التعليم الفني، لافتا إلى ضرورة الربط بين المناهج التعليمية وما يتطلبه سوق العمل، لافتًا إلى أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية نحو مستقبل أفضل لمصر.