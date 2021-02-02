تفاصيل الحالة الصحية لـ إيمي طلعت زكريا

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة إيمي طلعت زكريا





وكشفت الفحوصات الطبية والتحاليل عن وجود مشكلات في المعدة بعد تناولها طعام ليس صحيا مما سبب لها مشكلات في المعدة واضطرت للتواجد في المستشفى، وهو عكس ما انتشر عن إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية. نرصد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة إيمي طلعت زكريا حيث تحسنت حالتها الصحية مساء أمس، وقرر الأطباء خروجها من المستشفى لعدم وجود داع لتواجدها بعد أن تحسنت كثيرا بعد الوعكة التي ألمت بها.وكشفت الفحوصات الطبية والتحاليل عن وجود مشكلات في المعدة بعد تناولها طعام ليس صحيا مما سبب لها مشكلات في المعدة واضطرت للتواجد في المستشفى، وهو عكس ما انتشر عن إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.





اخر اعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا وكانت إيمي طلعت زكريا أعلنت عبر إنستجرام عن تعرضها لوعكة صحية بطريقة ساخرة حين نشرت صورة لها في المستشفى للرد على من يعتقد أنها في معيشة منعمة.



يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا كانت العام الماضي من خلال مسرحية "الزهر لما يلعب" من بطولة الفنان الكيبر سمير غانم وشيرين ورضا حامد وإيمان السيد ومنير مكرم ومن إخراج طارق الإبياري، كما تستعد للمشاركة في عمل جديد في الدراما التليفزيونية ينتمي إلى فئة الدراما النسائية المنتشرة خلال الفترة الحالية.



وكانت قد شاركت العام الماضي ايضا في مسلسل "بت القبايل" مع الفنانة حنان مطاوع والفنان عمرو عبد الجليل والفنان محمد رياض وقدمت دورا صعيديا جديدا عليها تحت إدارة المخرج حسني صالح وعرض العمل عبر شاشة الحياة وحقق نجاحا كبيرا في البطولة الأأولى للنجمة حنان مطاوع.

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