رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحالة الصحية لـ إيمي طلعت زكريا

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 04:19 م
إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا
محمد قدري
طباعة
نكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة إيمي طلعت زكريا بعد أن تعرضت الفنانة الشابة لوعكة صحية مفاجأة أمس، ونقلت إلى أحد المستشفيات الخاصة لعمل الفحوصات الطبية والخضوع للرعاية الصحية، ونكشف.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة إيمي طلعت زكريا

نرصد تفاصيل الحالة الصحية للفنانة إيمي طلعت زكريا حيث تحسنت حالتها الصحية مساء أمس، وقرر الأطباء خروجها من المستشفى لعدم وجود داع لتواجدها بعد أن تحسنت كثيرا بعد الوعكة التي ألمت بها.

وكشفت الفحوصات الطبية والتحاليل عن وجود مشكلات في المعدة بعد تناولها طعام ليس صحيا مما سبب لها مشكلات في المعدة واضطرت للتواجد في المستشفى، وهو عكس ما انتشر عن إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

اخر اعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا

وكانت إيمي طلعت زكريا أعلنت عبر إنستجرام عن تعرضها لوعكة صحية بطريقة ساخرة حين نشرت صورة لها في المستشفى للرد على من يعتقد أنها في معيشة منعمة.

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا كانت العام الماضي من خلال مسرحية "الزهر لما يلعب" من بطولة الفنان الكيبر سمير غانم وشيرين ورضا حامد وإيمان السيد ومنير مكرم ومن إخراج طارق الإبياري، كما تستعد للمشاركة في عمل جديد في الدراما التليفزيونية ينتمي إلى فئة الدراما النسائية المنتشرة خلال الفترة الحالية.

وكانت قد شاركت العام الماضي ايضا في مسلسل "بت القبايل" مع الفنانة حنان مطاوع والفنان عمرو عبد الجليل والفنان محمد رياض وقدمت دورا صعيديا جديدا عليها تحت إدارة المخرج حسني صالح وعرض العمل عبر شاشة الحياة وحقق نجاحا كبيرا في البطولة الأأولى للنجمة حنان مطاوع.

اقرأ ايضا

أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 28 .. كشف بدر

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: استعادة المساجد من مختطفيها وتبني الفكر الوسطي المستنير

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

«تموين أسيوط»: تحرير 1610 محاضر خلال حملة اليوم الواحد

image description

«أسيوط»: استمرار أعمال التشجير وحملات النظافة بالقرى والمراكز

image description

جامعة أسيوط: تطوير آلة اقتصادية لحقن البذور للتسهل على المزارعين

image description

اختتام «أسيوط للملاكمة» و«البطولة التجريبية» وتكريم الفائزين

الأكثر قراءة

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

عبدالله السعيد للاعبي بيراميدز: "إحنا هنافس على الهبوط"

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

وزير قطاع الأعمال: نستعد لإطلاق أول «أبلكيشن» لحجز تذاكر النقل البرى

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قناة اون تايم سبورت على النايل سات الجديد 2021

«سبايس إكس» تعتزم إرسال أول رحلة سياحية إلى الفضاء نهاية 2021

أخر مواعيد صرف المعاشات شهر فبراير 2021

رابط الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

أيام زمان

الوجه الآخر لـ غاندى.. «عنصرى الهوية وزوج غيور»

اعترافات عمر الشريف عن علاقته الغرامية مع باربارة سترايسند

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

قائمة «نيويورك تايمز» للروايات الأكثر مبيعًا مطلع فبراير

طارق فهمي حسين يناقش «تليفون بقرص» بالنيل الثقافية غدًا

الأوبرا تكرم فاروق الشرنوبي بمشاركة الحجار وسعد ومروة ناجى وابنه محمد

معرضان لـ «زكي نجيب محمود» و«جمال حمدان» في مكتبة مصر الجديدة