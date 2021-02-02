أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 28 .. كشف بدر

أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 28

أبطال وصناع مسلسل لؤلؤ





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نكشف خلال هذا التقرير أحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 28 وتطور الأحداث بين لؤلؤ وطارق نصار بعد اشتعال الأحداث خلال الحلقات الماضية وزيادة الصراع ووجود خيانة من عدة أطراف، وشهدت الساعات الماضية كثرة معدلات البحث عن المسلسل والحلقات الحديثة عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي مختلفة.نرصد اهم تفاصيل وأحداث مسلسل لؤلؤ الحلقة 28 من بطولة النجمة مي عمر بعد خدعة نهال لطارق نصار وتوقيعه على عقد زواج منها دون أن ينتبه أثناء التوقيع على بعض الاوراق التي تخص العمل، وكذلك التحذيرات المستمرة من مجدي ووالدتها وانضمت إليهم كاميليا مؤخرا من بدر وأنه نصاب ولا يحبه كما أوهمها خلال الحلقات الماضية ولكنها الوحيدة التي تصر على أنه ليس نصابا وأنه يحبها بالفعل.يظل طارق نصار مستمرا في عملية مراقبة بدر من خلال رجاله المتواجدين حول الورشة التي يدريها بالإضافة إلى مراقبة مروة بعد أن تأكد من عدم صفاء نيتها وانها على علاقة ببدر من أجل إسقاط لؤلؤ والنصب عليها، فيما تحاول نهال استكمال ما أقدمت عليه بالاتفاق مع زوجة طارق ولكن طارق يشك في الأمر أيضا ويحاول تتبع الأمر من أجل كشفه وسط هروب نهال من الكثير من المواقف التي يصنعها طارق لكشفها وسط شكه في كل المحيطين به.مسلسل لؤلؤ من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وحمدي هيكل ومحمد الشرنوبي وسلوى وعثمان وهاجر عبد الناصر ونجلاء بدر وهيدي كريم وأشرف زكي ومحمد مهران ومن تأليف محمد مهران ومن إخراج محمد عبد السلام تحت إشراف المخرج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ويذاع المسلسل عبر قناتي ON وON DRAMA بواقع 3 مرات على كل قناة يوميا تبدأ في الثامنة مساء كل يوم على القناة العامة.