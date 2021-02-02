أصابا محاميًا بعاهة مستديمة.. إحالة ضابطين بدار السلام للجنايات

أحالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، اثنين من ضباط وزارة الداخلية للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتزوير في محررات الوزارة وادعاء قيامهم بعمل ارتكاز أمني بدائرة قسم السلام، وإحداث عاهة مستديمة في محامي بإطلاق النيران عليه وادعاء مهاجمته للكمين الوهمي.وأوضحت النيابة أنهما ارتكبا تزويرًا في محرر رسمي، وهو دفتر أحوال قسم شرطة دار السلام حاله كونه المختص بتحريره بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية بأن أثبت في الصحيفة الرقمية 147 وفي تمام الساعة الواحدة والنصف، قيامه وأفراد القوة المرافقة له بعمل ارتكاز أمني بدائرة القسم على خلاف الحقيقة.كما أنه ارتكب تزوير في محرر رسمي هو محضر جمع الاستدلالات الرقيم 893 لسنة 2013 جنح دار السلام، حال كونه المختص بتحريره بجعل واقعة مزورة مختلفة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة اقتحام أكرم أمين محمود الارتكاز الأمني المدعي وإطلاق أعيرة نارية ومطاردته حتي القبض عليه، كما أن المتهم الثاني اشترك بطرق الاتفاق والمتهم الأول فيما ارتكب من تزوير في المحررين محل الاتهامين السابقين.كما أن المتهمين استعملا محضر جمع الاستدلالات الرقيم 893 لسنة 2013 جنح دار السلام، بأن احتجا به المتهم الثاني وما دون فيه من وقائع أمام موظفين عمومين حسني النية، عضو النيابة المحقق وسكرتير التحقيق، وتمسكا بتلك الوقائع حال سؤالهما بالتحقيقات مع علمهما بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات وأحدثا عمدًا إصابة المجنى عليه " أ. أ. م" الموصوفة والمؤيدة طبيًا بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، والمتمثلة في إصابته بإعاقة في جميع حركات الكاحل الأيمن والتي قدرت نسبتها بـ30% وذلك اعتمادًا منهما على صفتهما الوظيفية وإصابات أخرى، تأيدت طبيًا بالتقرير الطبي واستعملا القسوة مع المجنى عليه اعتمادًا منهما على صفتها الوظيفية بأن أخلا بشرفه وأحدثا به الإصابات التي تأيدت طبيًا بتقرير مصلحة الطب الشرعي.شهد "أ. أ. م. م"، 43 سنة، محامٍ، أنه وعلى إثر خلاف سابق بينه وبين المتهم الأول فوجئ بقيام المتهمين بالحضور لمحل تواجده وأطلقا صوبه أعيرة نارية فأحدثا ما به من إصابات تأيدت طبيًا بالتقارير الطبية.كما شهد الشاهد الثاني حارس العقار بأنه وحال تواجده داخل الغرفة له بالعقار محل الواقعة حضر المجنى عليه والمتهمون وبصحبة الأخيرين من قوة شرطية في أوقات متعاقبة، توجه المتهمون ومن برفقتهم للشقة محل تواجد المجنى عليه، وما أن ذلفوا بداخلها إلا ونمى إلى سمعه دوي إطلاق أعيرة نارية نتج عن اثنين منهما إحداث إصابة الشاهد الثاني.كما شهد لواء شرطة مساعد مدير أمن القاهرة سابقًا ومأمور قسم شرطة دار السلام- بقصر إثبات المأموريات بدفتر أحوال القسم على الضباط التابعين للاستيفاء، في حين يتم إثبات مأموريات الضباط التابعين لوحدة مباحث القسم في الدفاتر الخاصة بالوحدة خشية من افتضاح أمر المأمورية خاصتهم، وقيام المتهم الثاني بإثبات قيامه بعمل ارتكاز أمني خلافًا للمعتاد.