نائب محافظ القاهرة يتفقد مجمع الأحياء لمتابعة سير العمل

قام صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية بحضور رئيس حى الشرابية بتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كوروناوأكد الدكتور حسام الدين فوزي خلال جولته على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة.كان شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم في ملف التصالح، وتوعد محافظ القاهرة بإجراء زيارات مفاجئة لمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية