مستشارتان تمثلان النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية

قال المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشارة أماني حسن البحيري، مثلت أمام المحكمة التأديبية بالفيوم، والمستشارة داليا طه محمد قاسم، أمام المحكمة التأديبية ببني سويف، وفقًا لإجراءات تمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة.يذكر أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقا لأحكام القانون حيث نص قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، في مادته الرابعة على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية.كما نص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته في مادته التاسعة، على أن يتولىأعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية، يأتي ذلك استمرارا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي.